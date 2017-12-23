Комісія визначилася з кандидатами на посаду судді КС за квотою Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Конкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного Суду України за квотою президента України. Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає УНН.
Зазначається, що 23 грудня, комісія вирішила рекомендувати на посаду судді Конституційного Суду України шістьох осіб. Прізвища кандидатів вказані за пріоритетністю.
Зокрема, першим вказано Сергія Головатого. Далі йдуть Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павло Любченка, Сергій Чехович та Оксана Грищук.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду прискорити розгляд кандидатур до складу Конституційного суду.