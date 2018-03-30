Комиссия Минздрава рекомендует расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой

"Единогласное решение Комиссии МЗ следующее: признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно разорвать контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшнее заседание Комиссии Екатерина Амосова не явилась.

Как сообщал УНН, 20 февраля МЗ отстранил от выполнения обязанностей ректора НМУ имени Богомольца Екатерину Амосову.

Однако 2 марта Административный суд Киева возобновил Е.Амосову на должности. В министерстве заявили, что обжалуют востановление Амосовой в должности.