Комиссия Минздрава рекомендует расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Единогласное решение Комиссии МЗ следующее: признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно разорвать контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшнее заседание Комиссии Екатерина Амосова не явилась.
Как сообщал УНН, 20 февраля МЗ отстранил от выполнения обязанностей ректора НМУ имени Богомольца Екатерину Амосову.
Однако 2 марта Административный суд Киева возобновил Е.Амосову на должности. В министерстве заявили, что обжалуют востановление Амосовой в должности.