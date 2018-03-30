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Комісія МОЗ рекомендує розірвати контракт з Катериною Амосовою

Комісія МОЗ рекомендує розірвати контракт з Катериною Амосовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з Катериною Амосовою. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.

"Одноголосне рішення Комісії МОЗ наступне: визнати роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною та рекомендувати Міністерству охорони здоров‘я України достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 роц ", - говориться в повідомленні.

У прес-службі відмітили, що на сьогоднішнє засідання Комісії Катерина Амосова не з’явилася.

Як повідомляв УНН, 20 лютого МОЗ відсторонив від виконання обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Катерину Амосову.

Однак 2 березня Адміністративний суд Києва відновив К.Амосову на посаді.  У міністерства заявили, що оскаржать поновлення Амосової на посаді.

Українські Національні Новини

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