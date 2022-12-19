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Комиссар ЕС по энергетике заявила, что соглашение по ограничению цен на газ находится "в пределах досягаемости"

Комиссар ЕС по энергетике заявила, что соглашение по ограничению цен на газ находится "в пределах досягаемости"

Киев • УНН

 • 399362 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Соглашение по ограничению цен на газ находится "в пределах досягаемости", но для этого нужно желание всех стран ЕС пойти на компромисс, заявила в понедельник комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Я твердо верю, что соглашение находится в пределах досягаемости. Конечно, оно требует от всех очень сильного духа компромисса… мы стремимся способствовать эффективному и сбалансированному подходу", - сказала Кадри Симсон в своем выступлении перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.

Детали

Министры энергетики ведут переговоры об ограничении цены на импорт газа на уровне 188 евро (200 долларов США) за мегаватт-час в контрактах, индексируемых по амстердамскому индексу TTF, согласно последнему предложению, опубликованному испанским информационным агентством EFE.

Министры ЕС также оценят предложения по постановлению о сокращении выбросов метана, которое потребует от нефтяного, газового и угольного секторов измерения, отчетности и проверки выбросов метана для директивы REPowerEU, которая внесет поправки в законодательство ЕС относительно возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергии характеристик зданий, а также для CORSIA (схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации).

Если министры энергетики смогут договориться на все темы, это будет "очень успешный" день с законодательной точки зрения, сказала Симсон и добавила: "На прошлой неделе я увидела готовность прийти к согласию. Я считаю, что эти дополнительные шесть дней были нужны и мы завершим все эти попытки".

Дополнение

Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на природный газ на прошлой неделе.

Европейская комиссия предложила ввести механизм коррекции цен на газ на рынках во избежание резких скачков наблюдавшихся летом цен.

Последнее предложение в размере 275 евро за МВтч, подготовленное председательствующей Чешской Республикой, было признано недостаточным 12 странами ЕС.

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