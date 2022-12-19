Комиссар ЕС по энергетике заявила, что соглашение по ограничению цен на газ находится "в пределах досягаемости"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Соглашение по ограничению цен на газ находится "в пределах досягаемости", но для этого нужно желание всех стран ЕС пойти на компромисс, заявила в понедельник комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Я твердо верю, что соглашение находится в пределах досягаемости. Конечно, оно требует от всех очень сильного духа компромисса… мы стремимся способствовать эффективному и сбалансированному подходу", - сказала Кадри Симсон в своем выступлении перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.
Детали
Министры энергетики ведут переговоры об ограничении цены на импорт газа на уровне 188 евро (200 долларов США) за мегаватт-час в контрактах, индексируемых по амстердамскому индексу TTF, согласно последнему предложению, опубликованному испанским информационным агентством EFE.
Министры ЕС также оценят предложения по постановлению о сокращении выбросов метана, которое потребует от нефтяного, газового и угольного секторов измерения, отчетности и проверки выбросов метана для директивы REPowerEU, которая внесет поправки в законодательство ЕС относительно возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергии характеристик зданий, а также для CORSIA (схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации).
Если министры энергетики смогут договориться на все темы, это будет "очень успешный" день с законодательной точки зрения, сказала Симсон и добавила: "На прошлой неделе я увидела готовность прийти к согласию. Я считаю, что эти дополнительные шесть дней были нужны и мы завершим все эти попытки".
Дополнение
Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на природный газ на прошлой неделе.
Европейская комиссия предложила ввести механизм коррекции цен на газ на рынках во избежание резких скачков наблюдавшихся летом цен.
Последнее предложение в размере 275 евро за МВтч, подготовленное председательствующей Чешской Республикой, было признано недостаточным 12 странами ЕС.