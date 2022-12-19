Комісар ЄС з енергетики заявила, що угода щодо обмеження цін на газ перебуває "у межах досяжності"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Угода щодо обмеження цін на газ знаходиться "в межах досяжності", але для цього потрібно бажання всіх країн ЄС піти на компроміс, заявила у понеділок комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Я твердо вірю, що угода перебуває у межах досяжності. Звісно, вона вимагає від усіх дуже сильного духу компромісу… ми прагнемо сприяти ефективному та збалансованому підходу", -- сказала Кадрі Сімсон у своєму виступі перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у Брюсселі.
Деталі
Міністри енергетики ведуть переговори про обмеження ціни на імпорт газу на рівні 188 євро (200 доларів США) за мегават-годину у контрактах, що індексуються за амстердамським індексом TTF, згідно з останньою пропозицією, опублікованою іспанським інформаційним агентством EFE.
Міністри ЄС також оцінять пропозиції щодо постанови про скорочення викидів метану, яка вимагатиме від нафтового, газового та вугільного секторів вимірювання, звітності та перевірки викидів метану для директиви REPowerEU, яка внесе поправки до законодавства ЄС щодо відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та енергії характеристик будівель, а також для CORSIA (Схема компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації).
Якщо міністри енергетики зможуть домовитися на всі теми, це буде "дуже успішний" день із законодавчої точки зору, сказала Сімсон і додала: "Минулого тижня я побачила готовність дійти згоди. Я вважаю, що ці додаткові шість днів були потрібні і ми завершимо всі ці спроби".
Доповнення
Країни ЄС не змогли домовитися про стелю цін на природний газ минулого тижня.
Європейська комісія запропонувала ввести механізм корекції цін на газ на ринках минулого місяця, щоб уникнути різких стрибків цін, що спостерігалися влітку.
Остання пропозиція у розмірі 275 євро за МВтч, підготовлена головуючою Чеською Республікою, була визнана недостатньою 12 країнами ЄС.