Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить", - говорится в заявлении Миятович.

По словам Миятович, перед ней стоит много вопросов, которые необходимо прояснить, чтоб она "могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове".

Как сообщал УНН, в начале апреля Миятович прибыла с неофициальным визитом в Москву, где адвокат Николай Полозов, защищающий права крымских татар и военнопленных моряков, встретился с ней и рассказал о ходе дел "узников Кремля".