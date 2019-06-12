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Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

Киев • УНН

 • 11491 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович подтвердила намерения посетить аннексированный Россией Крым. Об этом сказано в заявлении комиссара в Facebook, передаёт УНН.

Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить", - говорится в заявлении Миятович.

По словам Миятович, перед ней стоит много вопросов, которые необходимо прояснить, чтоб она "могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове".

Как сообщал УНН, в начале апреля Миятович прибыла с неофициальным визитом в Москву, где адвокат Николай Полозов, защищающий права крымских татар и военнопленных моряков, встретился с ней и рассказал о ходе дел "узников Кремля".

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