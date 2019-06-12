Комісар РЄ з прав людини збирається відвідати Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович підтвердила наміри відвідати анексований Росією Крим. Про це сказано у заяві комісара в Facebook, передає УНН.
"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це ще потрібно підтвердити", - йдеться у заяві Міятович.
За словами Міятович, перед нею стоїть багато питань, які необхідно прояснити, щоб вона "могла займатися правозахисною діяльністю на півострові".
Як повідомляв УНН, на початку квітня Міятович прибула з неофіційним візитом до Москви, де адвокат Микола Полозов, який захищає права кримських татар і військовополонених моряків, зустрівся з нею і розповів про хід справ "в'язнів Кремля".