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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Комісар РЄ з прав людини збирається відвідати Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович підтвердила наміри відвідати анексований Росією Крим. Про це сказано у заяві комісара в Facebook, передає УНН.

Комісар РЄ з прав людини збирається відвідати Крим

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це ще потрібно підтвердити", - йдеться у заяві Міятович.

За словами Міятович, перед нею стоїть багато питань, які необхідно прояснити, щоб вона "могла займатися правозахисною діяльністю на півострові".

Як повідомляв УНН, на початку квітня Міятович прибула з неофіційним візитом до Москви, де адвокат Микола Полозов, який захищає права кримських татар і військовополонених моряків, зустрівся з нею і розповів про хід справ "в'язнів Кремля".

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