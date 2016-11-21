Комикс про Тинтина был продан за более чем полтора млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Комикс о приключениях репортера Тинтина, нарисованный бельгийским художником Эрже, было продано на аукционе за рекордную сумму в 1,55 млн. евро, сообщает УНН со ссылкой на ВВС .
На рисунке можно увидеть Тинтина, его собаку Сноуи и капитана Хэддока, которые ходят Луной и смотрят на Землю.
Комикс был нарисован в 1954 году. Оценочная стоимость комикса, состоящие из одного листа, составляла 700-900 тысяч евро.
Эрже уже принадлежит один из рекордов по стоимости проданного рисунка из комикса. Два года назад рисунок из комикса про Тинтина, размещенный на двух страницах, был продан за 3,7 млн. долларов американскому фанату.
Как сообщал УНН, письмо Д.Леннона к П.Маккартни продали за 30 тыс. долларов .