Комікс про Тінтіна було продано за понад півтора млн євро

На малюнку можна побачити Тінтіна, його собаку Снові і капітана Хеддока, які прогулюються Місяцем і дивляться на Землю.

Комікс був намальований 1954 року. Оціночна вартість коміксу, що складаються з одного аркуша, становила 700-900 тисяч євро.

Ерже вже належить один з рекордів за вартістю проданого малюнка з коміксу. Два роки тому малюнок з коміксу про Тінтіна, розміщений на двох сторінках, був проданий за 3,7 мільйонів доларів американському фанату.

Як повідомляв УНН, лист Д.Леннона до П.Маккартні продали за 30 тисяч доларів.