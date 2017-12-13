Коммерческого директора "Павлоградского химзавода" будут судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой направили в Рубежанский городской суд Луганской области обвинительный акт относительно коммерческого директора ГП "Научно-производственное объединение" "Павлоградский химический завод", обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, в результате чего предприятие понесло убытки в сумме 7 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"12 декабря 2017 года обвинительный акт вместе с материалами производства направлено в Рубежанский городской суд Луганской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, сообщили в Бюро, в течение 2015 ГП "НПО "ПХЗ", которое занимает существенную долю на рынке производства взрывчатых веществ, по разным основаниям избегало поставки своей продукции непосредственно конечным потребителям, что побудило последних заключать соглашения с частной компанией-посредником, которая продавала продукцию ГП "НПО "ПХЗ".
В то же время, как установило следствие, фактическая поставка продукции конечным потребителям осуществлялось ГП "НПО "ПХЗ" напрямую, без привлечения ресурсов компании-посредника.
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"В результате действия коррупционной схемы ГП "НПО "ПХЗ" понесло убытки в особо крупных размерах в виде разницы между ценой реализации продукции посреднику и ценой реализации этой же продукции от посредника конечным потребителям, которая отличалась почти на 30% ", - отметили в ведомстве.
В НАБУ уточнили, что действия должностного лица были квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Детективы НАБУ продолжают расследование других направлений деятельности ГП "НПО "ПХЗ".