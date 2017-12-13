Коммерческого директора "Павлоградского химзавода" будут судить в Луганской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98510 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101883 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102240 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116344 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103315 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105800 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112692 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134785 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Коммерческого директора "Павлоградского химзавода" будут судить в Луганской области

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой направили в Рубежанский городской суд Луганской области обвинительный акт относительно коммерческого директора ГП "Научно-производственное объединение" "Павлоградский химический завод", обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, в результате чего предприятие понесло убытки в сумме 7 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"12 декабря 2017 года обвинительный акт вместе с материалами производства направлено в Рубежанский городской суд Луганской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, сообщили в Бюро, в течение 2015 ГП "НПО "ПХЗ", которое занимает существенную долю на рынке производства взрывчатых веществ, по разным основаниям избегало поставки своей продукции непосредственно конечным потребителям, что побудило последних заключать соглашения с частной компанией-посредником, которая продавала продукцию ГП "НПО "ПХЗ".

В то же время, как установило следствие, фактическая поставка продукции конечным потребителям осуществлялось ГП "НПО "ПХЗ" напрямую, без привлечения ресурсов компании-посредника.

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"В результате действия коррупционной схемы ГП "НПО "ПХЗ" понесло убытки в особо крупных размерах в виде разницы между ценой реализации продукции посреднику и ценой реализации этой же продукции от посредника конечным потребителям, которая отличалась почти на 30% ", - отметили в ведомстве.

В НАБУ уточнили, что действия должностного лица были квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ продолжают расследование других направлений деятельности ГП "НПО "ПХЗ".

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