Комерційного директора “Павлоградського хімзаводу” судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою направили до Рубіжанського міського суду Луганської області обвинувальний акт щодо комерційного директора ДП “Науково-виробниче об’єднання” “Павлоградський хімічний завод”, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого підприємство зазнало збитків у сумі 7 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
“12 грудня 2017 року обвинувальний акт разом із матеріалами провадження скеровано до Рубіжанського міського суду Луганської області для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ затримало чотирьох осіб у справі “Держінвестпроекту”
За даними слідства, поінформували у Бюро, упродовж 2015 року ДП “НВО “ПХЗ”, яке займає суттєву частку на ринку виробництва вибухових речовин, з різних підстав уникало постачання своєї продукції безпосередньо кінцевим споживачам, що спонукало останніх укладати угоди із приватною компанією-посередником, яка продавала продукцію ДП “НВО “ПХЗ”.
Водночас, як встановило слідство, фактичне постачання продукції кінцевим споживачам здійснювалося ДП “НВО “ПХЗ” напряму, без залучення ресурсів компанії-посередника.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа розкрадання коштів "Держінвестпроекту": затриманим повідомлено про підозру
“Внаслідок дії корупційної схеми ДП “НВО „ПХЗ“ зазнало збитків в особливо великих розмірах у вигляді різниці між ціною реалізації продукції посереднику та ціною реалізації цієї ж продукції від посередника кінцевим споживачам, яка відрізнялася майже на 30%”, — зазначили у відомстві.
У НАБУ уточнили, що дії посадовця було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Детективи НАБУ продовжують розслідування щодо інших напрямків діяльності ДП “НВО “ПХЗ”.