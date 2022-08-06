Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ пора заносить в список 11-м грехом - Маляр

ukru
14 марта, 19:57 • 94854 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 112406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105225 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136413 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137012 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112489 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106249 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92470 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111349 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136765 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 28562 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 45784 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 54736 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 42388 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 26665 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234267 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 264630 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201690 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206743 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241888 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 94854 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100568 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118531 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120974 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128302 просмотра
Актуальное
Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ пора заносить в список 11-м грехом - Маляр

Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ пора заносить в список 11-м грехом - Маляр

Киев • УНН

 • 938180 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что комментарии «военных экспертов» о действиях украинских военных в момент активной фазы полномасштабной войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook и добавила, что такие действия вредят работе ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Комментарии «военных экспертов» о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Почтенный журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага», - написала Маляр.

Детали

Она отметила, что при этом приводят конкретные примеры реальных заявлений.

«К примеру, если представленная информация планируемого удара ВСУ по такому-то объекту - и называют реальный объект, то их экспертное мнение удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация по их мнению направлена ​​на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте», – сообщила Маляр.

Она отметила, что собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление) - по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана.

«Это пример прямого ущерба работе Вооруженных сил Украины. Во-вторых, это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? Враг», – добавила Маляр.

Дополнение

Ранее Маляр отмечала, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции, успехов до того, как об этом заявили официальные источники – Минобороны или ВСУ, наносит вред Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач.

Добавим

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины, поскольку сроки определяют военные во главе с Верховным Главнокомандующим. "Диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы