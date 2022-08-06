Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ пора заносить в список 11-м грехом - Маляр

Цитата

«Комментарии «военных экспертов» о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Почтенный журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага», - написала Маляр.

Детали

Она отметила, что при этом приводят конкретные примеры реальных заявлений.

«К примеру, если представленная информация планируемого удара ВСУ по такому-то объекту - и называют реальный объект, то их экспертное мнение удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация по их мнению направлена ​​на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте», – сообщила Маляр.

Она отметила, что собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление) - по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана.

«Это пример прямого ущерба работе Вооруженных сил Украины. Во-вторых, это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? Враг», – добавила Маляр.

Дополнение

Ранее Маляр отмечала, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции, успехов до того, как об этом заявили официальные источники – Минобороны или ВСУ, наносит вред Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач.

Добавим

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины, поскольку сроки определяют военные во главе с Верховным Главнокомандующим. "Диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.