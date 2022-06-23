Шкодить ЗСУ: у Міноборони наголосили, що не можна повідомляти про успіхи військових до офіційної інформації

Цитата

«Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент», - написала Маляр.

Деталі

За її словами, зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона. «І цим шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу», - зазначила Маляр.

Вона пояснила, що під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі - таке правило інформування в умовах воєнного стану.

«Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки. Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань», - написала Маляр.

Доповнення

У кінці квітня Ганна Маляр повідомляла, що у селі Руська Лозова в Харківській області, яке звільнили від окупантів, почалося загострення через оприлюднену інформацію блогером.