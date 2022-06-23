Вредит ВСУ: в Минобороны подчеркнули, что нельзя сообщать об успехах военных до официальной информации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Разглашение или искажение информации о деталях военной операции, успехи до того, как об этом заявили официальные источники – Минобороны или ВСУ, наносит вред Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач. Это подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, пишет УНН.
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«Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте», - написала Маляр.
Детали
По ее словам, сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об оружии, применяемом на Херсонском направлении, о хороших новостях из Херсона. «И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения опреации, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба», – отметила Маляр.
Она объяснила, что во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения.
«Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности. Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), - наносит вред нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач», - написала Маляр.
Дополнение
В конце апреля Анна Маляр сообщала, что в селе Русская Лозовая в Харьковской области, которое освободили от оккупантов, началось обострение из-за обнародованной информации блоггером.