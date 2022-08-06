Данілов щодо контрнаступу ЗСУ порадив набратися терпіння і не слухати "диванних" експертів

Деталі

На запитання, коли буде контрнаступ та відвойовування українські міста, Данілов відповів: «Працює ставка Верховного Головнокомандувача нашої країни… Давайте ми спокійно будемо ставитися до цих речей, коли це буде відбуватися. Військові знають свою справу, вони знають, коли їм треба починати, і головне - як швидко, як з якомога меншою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від цього окупанта».

Він зазначив, що так звані «диванні» експерти не володіють інформацією щодо реальної ситуації.

Данілов нагадав, що вже звільнені від російських окупантів Київська, Чернігівська та Сумська області.

«Давайте наберемося терпіння і почекаємо, побачити все це на власні очі», - сказав Данілов.

Доповнення

У липні Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що українські військові, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали.

Також в Інституті вивчення війни повідомляли, що Україна захоплює стратегічну ініціативу та змушує росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети у відповідь на українські контрнаступальні операції.