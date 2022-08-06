Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ вже час заносити у список 11-м гріхом - Маляр

Цитата

«Коментарі «військових експертів» про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом. Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога», - написала Маляр.

Деталі

Вона зазначила, що при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв.

«Приміром, якщо подана інформація що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту - і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація на їх думку спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті», - повідомила Маляр.

Вона зауважила, що співрозмовники демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) - на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана.

«Це приклад прямої шкоди роботі Збройних Сил України. По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги. Хто зараз від цього виграв? Ворог», - додала Маляр.

Доповнення

Раніше Маляр зазначала, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції, успіхи до того, як про це заявили офіційні джерела - Міноборони або ЗСУ, завдає шкоду Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

Додамо

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав набратися терпіння щодо контрнаступу Збройних сил України, оскільки строки визначають військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем. "Диванні" експерти не володіють інформацією щодо реальної ситуації.