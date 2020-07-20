Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27541 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101415 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106299 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133157 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110498 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131154 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102011 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104422 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 53839 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 75116 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 44407 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 78637 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 36596 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 104531 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 133145 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 131149 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 385040 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 335759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 53839 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104730 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133261 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210457 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237136 просмотра
Актуальное
Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 54107 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Местный иммунитет способен уничтожить коронавирус еще на слизистых оболочках и не позволить ему проникнуть глубоко в организм. Об этом на своем YouTube-канале рассказал доктор Евгений Комаровский, передает УНН.

Он пояснил, что коронавирусом заражаются не все, даже если речь идет об одной семье, где с больным тесно контактируют его родственники.

Попадая в организм человека, коронавирус, прежде всего, проявляется на слизистых оболочках. Будет ли развиваться коронавирусная болезнь COVID-19 дальше, или человек окажется неуязвимым, зависит от того, насколько хорошо они выполняют свою защитную функцию.

"Есть такое понятие, как неспецифический иммунитет. Это местный иммунитет - своеобразные "защитные ворота" нашего организма. Вирус попадает на оболочки, где производится слизь. В ней есть интерферон, лизоцим и другие вещества, которые способны убивать вирусы на месте, не позволяя им попасть дальше в организм", - рассказывает Комаровский.

Именно так организм уничтожает большинство инфекций, с которыми человек сталкивается каждый день.

И только когда местный иммунитет не сработал, "в дело вступают антитела".

"Они начинают вырабатываться в слизи или в крови. Но они не универсальны. Против гриппа - свои, против коронавируса - свои (антитела, - ред.)", - говорит врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове методом ИФА протестовали более 13 тыс. человек: из них почти 13% имеют антитела к COVID-19.

Если сработают антитела, выработанные в слизи, то человек, скорее всего, переболеет и не почувствует никаких симптомов.

"Если неспецифический иммунитет не сработал, но, например, ребенку хватило секреторных антител, а тех, которые производятся в крови не понадобилось, у него обнаружат антитела к коронавирусу, хотя ни одного симптома болезни не было", - пояснил педиатр.

Комаровский рекомендует пить много воды, и дышать влажным чистым воздухом, чтобы слизистые оболочки, которые обеспечивают нам местный иммунитет, всегда были влажными.

"Нужно следить за влажностью воздуха. Любое отопление или кондиционирование может высушить воздух. Нормальной же будет влажность от 40 до 60%", - посоветовал Комаровский.

Отметим, что сделать тест на антитела к COVID-19 сегодня можно во многих лабораториях: как в частных, так и государственных клиниках.

Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы