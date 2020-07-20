Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

Он пояснил, что коронавирусом заражаются не все, даже если речь идет об одной семье, где с больным тесно контактируют его родственники.

Попадая в организм человека, коронавирус, прежде всего, проявляется на слизистых оболочках. Будет ли развиваться коронавирусная болезнь COVID-19 дальше, или человек окажется неуязвимым, зависит от того, насколько хорошо они выполняют свою защитную функцию.

"Есть такое понятие, как неспецифический иммунитет. Это местный иммунитет - своеобразные "защитные ворота" нашего организма. Вирус попадает на оболочки, где производится слизь. В ней есть интерферон, лизоцим и другие вещества, которые способны убивать вирусы на месте, не позволяя им попасть дальше в организм", - рассказывает Комаровский.

Именно так организм уничтожает большинство инфекций, с которыми человек сталкивается каждый день.

И только когда местный иммунитет не сработал, "в дело вступают антитела".

"Они начинают вырабатываться в слизи или в крови. Но они не универсальны. Против гриппа - свои, против коронавируса - свои (антитела, - ред.)", - говорит врач.

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Если сработают антитела, выработанные в слизи, то человек, скорее всего, переболеет и не почувствует никаких симптомов.

"Если неспецифический иммунитет не сработал, но, например, ребенку хватило секреторных антител, а тех, которые производятся в крови не понадобилось, у него обнаружат антитела к коронавирусу, хотя ни одного симптома болезни не было", - пояснил педиатр.

Комаровский рекомендует пить много воды, и дышать влажным чистым воздухом, чтобы слизистые оболочки, которые обеспечивают нам местный иммунитет, всегда были влажными.

"Нужно следить за влажностью воздуха. Любое отопление или кондиционирование может высушить воздух. Нормальной же будет влажность от 40 до 60%", - посоветовал Комаровский.

Отметим, что сделать тест на антитела к COVID-19 сегодня можно во многих лабораториях: как в частных, так и государственных клиниках.

Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения коронавирусом.