Во Львове методом ИФА протестовали более 13 тыс. человек: из них почти 13% имеют антитела к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 13 251 лицу. Положительный результат обнаружили у 1682 из них. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, передает УНН.
Так, Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 13 251 человека. Из них 7056 - медицинские работники, 2442 - пациенты, 3753 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными).
Положительный ИФА-тест был у 1682 человек, из которых у 666 - обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острую фазу заболевания, а у остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.
Напомним, что ИФА-тестирование во Львове проводят в 6 городских учреждениях, имеющих специальные лаборатории, - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.
Напомним, что каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19.
Как сообщал УНН, в Украине планируют провести массовый ИФА-скрининг населения на определение антител к "ковид", затем, как по оценкам главного санитарного врача, количество больных в нашей стране может превышать 130 тыс. человек.