Во Львове методом ИФА протестовали более 13 тыс. человек: из них почти 13% имеют антитела к COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101849 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111116 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115991 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148840 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116040 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140554 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104017 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102803 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Львове методом ИФА протестовали более 13 тыс. человек: из них почти 13% имеют антитела к COVID-19

Во Львове методом ИФА протестовали более 13 тыс. человек: из них почти 13% имеют антитела к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9583 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 13 251 лицу. Положительный результат обнаружили у 1682 из них. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, передает УНН.

Так, Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 13 251 человека. Из них 7056 - медицинские работники, 2442 - пациенты, 3753 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными).

Положительный ИФА-тест был у 1682 человек, из которых у 666 - обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острую фазу заболевания, а у остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.

Напомним, что ИФА-тестирование во Львове проводят в 6 городских учреждениях, имеющих специальные лаборатории, - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

Напомним, что каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19.

Как сообщал УНН, в Украине планируют провести массовый ИФА-скрининг населения на определение антител к "ковид", затем, как по оценкам главного санитарного врача, количество больных в нашей стране может превышать 130 тыс. человек.

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