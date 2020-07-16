Кожен п'ятий житель Лондона має антитіла до COVID-19

Уточнюється, що жителів Лондона тестували на антитіла до COVID-19 в кінці травня. Поточне дослідження жителів Великобританії в цілому поки виявило антитіла до COVID-19 у 6,3% жителів країни.

У той же час, в ході тестування жителів італійського міста Бергамо (епіцентр спалаху СOVID-19), антитіла до коронавірусу виявили у 57% людей.

Набагато нижчий показник наявності антитіл у жителів Женеви (Швейцарія) - 11%, Стокгольма (Швеція) - 7,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські ІФА-тести на антитіла належать до одних з найкращих в світі - Фаворов

У той же час, тестування жителів Нью-Йорка показало наявність антитіл до коронавірусу у 20% людей.

При цьому, в Ухані (Китай) антитіла до COVID-19 мають 3,5% протестованих жителів міста (тестування проводилося в березні - квітні поточного року), а в Токіо (Японія) - лише 1%.

Як повідомляв УНН, в Україні планують провести масовий ІФА-скринінг населення на визначення антитіл до "ковід", потім, як за оцінками головного санітарного лікаря, кількість хворих в нашій країні може перевищувати 130 тис. осіб.

Нагадаємо, що згідно з висновками лікарів, виявлення антитіл IgM на початку захворювання дозволяє прогнозувати тяжкість перебігу коронавірусу у пацієнта.