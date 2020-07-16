Каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29713 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101558 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106447 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110580 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131284 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102025 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19

Каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12412 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Жителей Лондона протестовали на антитела к коронавирусу. Положительный результат обнаружили у 17% населения, передает УНН со ссылкой на businessinsider.cом.

Уточняется, что жителей Лондона тестировали на антитела к COVID-19 в конце мая. Текущее исследование жителей Великобритании в целом пока выявило антитела к COVID-19 у 6,3% жителей страны.

В то же время, в ходе тестирования жителей итальянского города Бергамо (эпицентр вспышки СOVID-19), антитела к коронавируса обнаружили у 57% людей.

Намного ниже показатель наличия антител у жителей Женевы (Швейцария) - 11%, Стокгольма (Швеция) - 7,3%.

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В то же время, тестирование жителей Нью-Йорка показало наличие антител к коронавирусу у 20% людей.

При этом в Ухане (Китай) антитела к COVID-19 имеют 3,5% протестированных жителей города (тестирование проводилось в марте - апреле текущего года), а в Токио (Япония) - всего 1%.

Как сообщал УНН, в Украине планируют провести массовый ИФА-скрининг населения на определение антител к "ковид", затем, как по оценкам главного санитарного врача, количество больных в нашей стране может превышать 130 тыс. человек.

Напомним, что согласно выводам врачей, выявление антител IgM в начале заболевания позволяет прогнозировать тяжесть течения коронавируса у пациента.

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