Каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Жителей Лондона протестовали на антитела к коронавирусу. Положительный результат обнаружили у 17% населения, передает УНН со ссылкой на businessinsider.cом.
Уточняется, что жителей Лондона тестировали на антитела к COVID-19 в конце мая. Текущее исследование жителей Великобритании в целом пока выявило антитела к COVID-19 у 6,3% жителей страны.
В то же время, в ходе тестирования жителей итальянского города Бергамо (эпицентр вспышки СOVID-19), антитела к коронавируса обнаружили у 57% людей.
Намного ниже показатель наличия антител у жителей Женевы (Швейцария) - 11%, Стокгольма (Швеция) - 7,3%.
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В то же время, тестирование жителей Нью-Йорка показало наличие антител к коронавирусу у 20% людей.
При этом в Ухане (Китай) антитела к COVID-19 имеют 3,5% протестированных жителей города (тестирование проводилось в марте - апреле текущего года), а в Токио (Япония) - всего 1%.
Как сообщал УНН, в Украине планируют провести массовый ИФА-скрининг населения на определение антител к "ковид", затем, как по оценкам главного санитарного врача, количество больных в нашей стране может превышать 130 тыс. человек.
Напомним, что согласно выводам врачей, выявление антител IgM в начале заболевания позволяет прогнозировать тяжесть течения коронавируса у пациента.