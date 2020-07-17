У Львові методом ІФА протестували понад 13 тис. осіб: з них майже 13% мають антитіла до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Львові продовжують тестувати медичних працівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу. За цей час ІФА-тести зробили 13 251 особі. Позитивний результат виявили у 1682 із них. Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб, передає УНН.
Так, Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 13251 особу. З них 7056 - медичні працівники, 2442 - пацієнти, 3753 - контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).
Позитивний ІФА-тест був у 1682 осіб, з яких у 666 - виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання, а в решти - імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов'язково відбирають ПЛР-аналізи.
Нагадаємо, що ІФА-тестування у Львові проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії, - це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.
Нагадаємо, що кожен п'ятий житель Лондона має антитіла до COVID-19.
Як повідомляв УНН, в Україні планують провести масовий ІФА-скринінг населення на визначення антитіл до "ковід", потім, як за оцінками головного санітарного лікаря, кількість хворих в нашій країні може перевищувати 130 тис. осіб.