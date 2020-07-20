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Комаровський пояснив, чому не всі заражаються коронавірусом

Комаровський пояснив, чому не всі заражаються коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Місцевий імунітет здатен знищити коронавірус ще на слизових оболонках і не дозволити йому проникнути глибоко в організм. Про це на своєму YouTube-каналі розповів доктор Євген Комаровський, передає УНН.

Він пояснив, що коронавірусом заражаються не всі, навіть якщо мова йде про одну сім'ю, де з хворим тісно контактують його родичі.

Потрапляючи в організм людини, коронавірус, перш за все, виявляється на слизових оболонках. Чи буде розвиватися коронавірусна хвороба COVID-19 далі, або людина виявиться невразливою, залежить від того, наскільки добре вони виконують свою захисну функцію.

"Є таке поняття, як неспецифічний імунітет. Це місцевий імунітет - своєрідні "захисні ворота" нашого організму. Вірус потрапляє на оболонки, де виробляється слиз. У ньому є інтерферон, лізоцим і інші речовини, які здатні вбивати віруси на місці, не дозволяючи їм потрапити далі в організм", - розповідає Комаровський.

Саме так організм знищує більшість інфекцій, з якими людина стикається щодня.

І тільки коли місцевий імунітет не спрацював, "у справу вступають антитіла".

"Вони починають вироблятися в слизі або у крові. Але вони не універсальні. Проти грипу - свої, проти коронавірусу - свої (антитіла, - ред.)", - говорить лікар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові методом ІФА протестували понад 13 тис. осіб: з них майже 13% мають антитіла до COVID-19.

Якщо спрацюють антитіла, вироблені у слизі, то людина, найімовірніше, перехворіє і не відчує ніяких симптомів.

"Якщо неспецифічний імунітет не спрацював, але, наприклад, дитині вистачило секреторних антитіл, а тих, які виробляються в крові не знадобилося, у неї виявлять антитіла до коронавірус, хоча жодного симптому хвороби не було", - пояснив педіатр.

Комаровський рекомендує пити багато води, і дихати вологим чистим повітрям, щоб слизові оболонки, які забезпечують нам місцевий імунітет, завжди були вологими.

"Потрібно стежити за вологістю повітря. Будь-яке опалення або кондиціонування може висушити повітря. Нормальною ж буде вологість від 40 до 60%", - порадив Комаровський.

Відзначимо, що зробити тест на антитіла до COVID-19 сьогодні можна у багатьох лабораторіях: як у приватних, так і державних клініках.

Якщо ІФА-тест показує наявність антитіл IgG, то це говорить про те, що людина вже перехворіла коронавірусною хворобою. Якщо виявлені антитіла IgM, то пацієнт наразі все ще хворіє. А ось антитіла IgA виявляють на ранній стадії зараження коронавірусом.

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