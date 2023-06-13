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Комарницкий хочет за 200 тыс. долл. подкупить судей по делу "Эко-Буд-Трейда" - Микитась

Киев • УНН

 • 1118830 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Денис Комарницкий пытается подкупить судей по делу его компании "Эко-Буд-Трейд", на что потратил 200 тыс. долларов. Как сообщает Obozrevatel, об этом написал президент "Укрбуда" Максим Микитась, 45-процентной доли которого в этой фирме и касается судебное дело, передает УНН.

Комарницкий хочет за 200 тыс. долл. подкупить судей по делу "Эко-Буд-Трейда" - Микитась

"14.06, в среду – заседание Кассационной палаты хозяйственного суда по вопросу истребования у нас 45% доли в Экобудтрейде! Соглашение по покупке 45% Экобудтрейда прошло еще в августе 2019 года! Оппоненты – Комарницкий и его преступное окружение! Соглашение было полностью законным! Получив от меня средства - Комарницкий, вопреки нашим договоренностям, коррумпировал административный аппарат КГГА, не допустил нас к управлению и превратил Экобудтрейд в символ мародерства, коррумпированности и нарушения всех норм морали и деловой этики!" - подчеркнул Никитась.

Он уточнил, что это уже третий "заход" в суд по истребованию доли в 45%, и предыдущие дела 910/16800/20 и 910/5116/21 представители президента "Укрбуда" полностью выиграли.

"В этот раз подход мародеров, так сказать, "основательный"! Уже 4 раза переносили заседание – уверен, что причина проста – максимально поощрить судей! Ведь, в мае, как я и предупреждал, было скандально украдено из бюджета города Киева около 1 млрд грн, только 200 млн грн из них - арестовано! Конечно, никаких работ на Подольско-воскресенском мосту не возобновилось! Зато появились преступные средства – и уверенность в победе – из-за попыток поколебать коллегию судей в составе – Председательствующая Кибенко А.Р., Бакулина С.В., Студенец В.И.! По нашей информации, Комарницкий заплатил "адвокатам" 200 000 $, так сказать "гонорар" за положительное решение суда", - отметил Максим Никитась.

Также он напомнил, что Денис Комарницкий еще должен ему 1,8 млн долларов, которые в случае возвращения будут направлены на нужды Вооруженных Сил.

"Наши оппоненты по Экобудтрейду – есть банальные мародеры Киевского бюджета и даже за эту долю в 45% паршивая овца Комарницкий должен 1.8 млн долл.! Поэтому, обращаясь к судьям – прошу принять взвешенное решение, ведь, в том числе, содержание под контролем судьбы в 45%, которые мы получили на всех законных основаниях и готовы об этом открыто дискутировать, позволит нам в дальнейшем изнутри распутать клубок всех миллиардных махинаций Комарницкого и других мародеров бюджета г. Киева, привлечь их к ответственности и остановить их преступную деятельность на крови! Более того, в случае негативного решения суда - это сделать невозможно, в том числе, добиться вместе возвращения от Комарницкого долга в размере 100 млн грн, которые я сразу имею обязательство отправить на помощь ГУР и другим военным бригадам!" - заявил Микитась.

В заключение он обратился к Коллегии судей с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и принять взвешенное справедливое решение - как на основе законности, так и на основе справедливости, морали и совести.

"Верую в Вашу добродетель и порядочность! Знаю, что никакого административного влияния на Вас сейчас нету – только Большой преступный кошелек Комарницкого! Но обещаю, что его преступная деятельность идет уже на Дни! Давайте вместе остановим эти гнойные коррумпированные наросты и очистим нашу величественную столицу от падали - Комарницких, Блиновых и тому подобных! Все будет Украина!" - резюмировал Максим Микитась.

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