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Комарницький хоче за 200 тис. дол. підкупити суддів у справі "Еко-Буд-Трейду" - Микитась

Київ • УНН

 • 1118830 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Денис Комарницький намагається підкупити суддів у справі його компанії "Еко-Буд-Трейд", на що потратив 200 тис. доларів. Як повідомляє Obozrevatel, про це написав президент "Укрбуду" Максим Микитась, 45-відсоткової долі якого в цій фірмі й стосується судова справа, передає УНН.

Комарницький хоче за 200 тис. дол. підкупити суддів у справі "Еко-Буд-Трейду" - Микитась

"14.06, в середу - засідання Касаційної палати господарського суду з питання витребування у нас 45% долі в Екобудтрейді! Угода, щодо купівлі 45% Екобудтрейду пройшла ще в серпні 2019 року! Опоненти - смотрящий Комарницький та його злочинне оточення! Угода була повністю законною! Отримавши від мене кошти - Комарницький, всупереч нашим домовленостям корумпував адміністративний апарат КМДА, не допустив нас до управління та перетворив Екобудтрейд на символ мародерства, корумпованості та порушення всіх норм моралі і ділової етики!" - наголосив Микитась.

Він уточнив, що це вже третій "заход" до суду по витребуванню долі в 45%, і попередні справи 910/16800/20 і 910/5116/21 представники президента "Укрбуда" повністю виграли.

"В цей раз підхід мародерів, так би мовити, "ґрунтовний"! Вже 4 рази переносили засідання - впевнений, що причина проста - максимально заохотити суддів! Адже, в травні, як я і попереджав було скандально вкрадено з бюджету міста Києва близько 1 млрд грн, лише 200 млн грн з них - заарештовано! Звичайно жодних робіт на Подольско-воскресенському мосту не відновилось! Натомість з’явились злочинні кошти - і впевненість в перемозі - через намагання похитнути колегію суддів у складі - Головуюча Кібенко О.Р., Бакуліна С. В., Студенець В. І.! За нашою інформацією, Комарницький заплатив "адвокатам" 200 000 $, так би мовити "гонорар" за позитивне рішення суду", - зазначив Максим Микитась.

Також він нагадав, що Денис Комарницький ще винен йому 1,8 млн доларів, які у разі повернення будуть спрямовані на потреби Збройних Сил.

"Наші опоненти по Екобудтрейду - є банальні мародери Київського бюджету та навіть за цю долю в 45% паршива вівця Комарницький винен 1.8 млн долл.! Тому, звертаючись до суддів - прошу прийняти виважене рішення, адже, в тому числі, утримання під контролем долі в 45%, які ми отримали на всіх законних підставах і готові про це відкрито дискутувати, дозволить Нам в подальшому зсередини розплутати клубок всіх мільярдних махінацій Комарницького та інших мародерів бюджету м. Києва, притягти їх до відповідальності та нарешті Зупинити їх злочинну діяльність на крові! Більш того, в разі негативного рішення суду - це унеможливить, в тому числі, добитись разом повернення від Комарницького боргу в розмірі 100 млн грн, які я одразу маю зобов’язання відправити на допомогу ГУР та іншим військовим бригадам!" - заявив Микитась.

Наостанок він звернувся до Колегії суддів з проханням всебічно розглянути питання та ухвалити виважене справедливе рішення - як на основі законності, так і на основі справедливості, моралі та совісті.

"Вірую в Вашу доброчесність та порядність! Знаю, що жодного адміністративного впливу на Вас зараз не має - лише Великий злочинний гаманець Комарницького! Але обіцяю, що його злочинна діяльність йде вже на Дні! Давайте разом зупинено ці гнійні корумповані нарости та очистимо нашу величну столицю від падалі - Комарницьких, Блінових і тому подібних! Все буде Україна!" - резюмував Максим Микитась.

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