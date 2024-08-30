Командующий Воздушных сил показал поражение мостов в курской области

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал кадры планирования операции по поражению мостовых переправ в курской области, передает УНН.

Детали

Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день. Неустанно и самоотверженно. Украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине - говорится в описании под видео.

На видео показано прикрепление к самолету, которым управляет Вадим Ворошилов, более известный как KARAYA, авиабомб, подготовка к вылету, а также поражение мостов в курской области.

Напомним,

В курской области на спутниковых снимках зафиксировали, что российские войска построили еще одну понтонную переправу через реку Сейм в селе Званное.