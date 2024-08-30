Командувач Повітряних сил показав ураження мостів у курській області
Київ • УНН
Микола Олещук оприлюднив відео планування та виконання операції з ураження мостових переправ у Курській області. Український МіГ-29 під керуванням Вадима Ворошилова застосував авіабомби GBU-62 JDAM-ER.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри планування операції з ураження мостових переправ у курській області, передає УНН.
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Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня. Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на курщині
На відео показано прикріплення до літака, яким керує Вадим Ворошилов, більш відомий як KARAYA, авіабомб, підготовка до вильоту, а також ураження мостів у курській області.
Нагадаємо
У курській області на супутникових знімках зафіксували, що російські війська збудували ще одну понтонну переправу через річку Сейм в селі Зване.