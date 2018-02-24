Командование на Донбассе формирует военизированные структуры для подавления акций протеста - разведка

"Российско-оккупационная власть, с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях востока Украины, осуществляет мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур или подразделений охраны с так называемыми полицейскими функциями. Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет под предлогом охраны гражданского правопорядка подавление любых акций гражданского неповиновения. Комплектование новых структур личным составом осуществляется за счет резервистов, которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале этого года", - сказал Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, по данным разведки, российское командование на Донбассе формирует "Приазовское казачье войско".