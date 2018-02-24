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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60810 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73594 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76459 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106617 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100212 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104476 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111466 просмотра

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Командование на Донбассе формирует военизированные структуры для подавления акций протеста - разведка

Командование на Донбассе формирует военизированные структуры для подавления акций протеста - разведка

Киев  •  УНН

 • 11534 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российское командование на Донбассе создает военизированные структуры, которые под предлогом охраны общественного правопорядка будут подавлять любые акции неповиновения. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Российско-оккупационная власть, с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях востока Украины, осуществляет мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур или подразделений охраны с так называемыми полицейскими функциями. Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет под предлогом охраны гражданского правопорядка подавление любых акций гражданского неповиновения. Комплектование новых структур личным составом осуществляется за счет резервистов, которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале этого года", - сказал Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, по данным разведки, российское командование на Донбассе формирует "Приазовское казачье войско".

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