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Командування на Донбасі формує воєнізовані структури для придушення акцій протесту – розвідка

Командування на Донбасі формує воєнізовані структури для придушення акцій протесту – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російське командування на Донбасі створює воєнізовані структури, які під приводом охорони громадського правопорядку придушуватимуть будь-які акції непокори. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Російсько-окупаційна влада, з метою посилення контролю за населенням на тимчасово окупованих територіях сходу України здійснює заходи щодо створення нових так званих воєнізованих структур або підрозділів охорони з так званими поліцейськими функціями. Передбачається, що основним завданням таких підрозділів буде під приводом охорони громадянського правопорядку придушення будь-яких акцій громадянської непокори. Комплектування нових структур особовим складом здійснюється за рахунок резервістів, які були залучені до зборів на окупованих територіях у січні-лютому цього року”, — сказав Д.Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки, російське командування на Донбасі формує “Приазовське козаче військо”.

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