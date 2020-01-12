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5 марта, 15:49 • 124402 просмотра

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Командующий Корпусом стражей исламской революции извинился за сбитый самолет МАУ

Командующий Корпусом стражей исламской революции извинился за сбитый самолет МАУ

Киев  •  УНН

 • 18981 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.

"Мне никогда не было так совестно в своей жизни ... Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения".

По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух". "Мы все были в атмосфере войны", - подчеркнул командующий КСИР.

Сбитый ошибочно украинский самолет является огромной потерей, но это обстоятельство не омрачает заслуги Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перед Ираном. Об этом заявил в воскресенье депутат иранского меджлиса (парламента) Ахмад Алиреза Бейг по итогам закрытой встречи парламентариев с командующим КСИР Хосейном Саламе.

Напомним, разработчик радиолокационной системы заявил об ошибке КСИР: перепутать самолет могла только "обезьяна с гранатой".

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