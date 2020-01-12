Командующий Корпусом стражей исламской революции извинился за сбитый самолет МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.
"Мне никогда не было так совестно в своей жизни ... Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения".
По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух". "Мы все были в атмосфере войны", - подчеркнул командующий КСИР.
Сбитый ошибочно украинский самолет является огромной потерей, но это обстоятельство не омрачает заслуги Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перед Ираном. Об этом заявил в воскресенье депутат иранского меджлиса (парламента) Ахмад Алиреза Бейг по итогам закрытой встречи парламентариев с командующим КСИР Хосейном Саламе.
Напомним, разработчик радиолокационной системы заявил об ошибке КСИР: перепутать самолет могла только "обезьяна с гранатой".