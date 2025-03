Розробник РЛС про катастрофу українського Boeing: переплутати літак могла лише "мавпа з гранатою"

На репліку журналіста, що український літак “вилетів із затримкою приблизно на годину”, російський розробник РЛС сказав, що: “Це не має значення, повідомлення командиру все одно мало надійти. Але справа навіть не в розкладі. Літак злетів з цивільного аеродрому і пішов за стандартною трасою. Пасажирський літак не може летіти аби як, він йде по виділеному коридору. Командир екіпажу ЗРК повинен бачити, що ціль йде в коридорі, виділеному під пасажирські літаки. Вже це одне повинно йому показати: перед ним не якийсь американський безпілотник, а цивільний лайнер”.

Далі, уточнюючи, що Іран міг встановити на власних ЗРК свою систему розпізнавання цивільних лайнерів та таким чином заявив про ймовірність “перешкод”, які завадили розпізнати український лайнер, але при тому — існують й інші системи захисту та запобігання подібним НП, Горбачевський сказав: “Абсолютно вірно. Тому я можу тільки повторити, що помилка груба. Неймовірна”.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

На запитання журналіста газети, що “Іран стверджує, що пасажирський Boeing прийняли за крилату ракету США. Їх взагалі можна переплутати?”, російський розробник повідомив: “Переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою не міг би ніхто і ні за яких обставин. Хіба що це була не просто „мавпа з гранатою“, а п’яна мавпа з гранатою”.

Варто зазначити, що військові Ірану заявили вранці 11 січня, що ненавмисно збили ракетою ППО літак Boeing 737 “Міжнародних авіаліній України” (МАУ), що розбився під Тегераном. У заяві генштабу збройних сил Ірану, яку цитує IRNA, йдеться, що літак МАУ був збитий випадково в результаті людської помилки.