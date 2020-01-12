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Разработчик РЛС о катастрофе украинского Boeing: перепутать самолет могла только "обезьяна с гранатой"

Разработчик РЛС о катастрофе украинского Boeing: перепутать самолет могла только "обезьяна с гранатой"

Киев  •  УНН

 • 39959 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Российское издание “Новая газета” взяла интервью у разработчика РЛС Андрея Горбачевского, который прокомментировал результаты расследования катастрофы украинского Boeing и объяснения Ирана, касательно ЧП, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

На реплику журналиста, что украинский самолет “вылетел с задержкой примерно в час”, российский разработчик РЛС сказал, что: “Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору. Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер”.

Далее, уточняя, что Иран мог установить на своих ЗРК свою систему распознавания гражданских лайнеров и таким образом заявил о вероятности “помех”, которые помешали распознать украинский лайнер, но при том — существуют и другие системы защиты и предотвращения подобных ЧП, Горбачевский сказал: “Совершенно верно. Поэтому я могу только повторить, что ошибка грубейшая. Невероятная”.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of # PS752 . pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

На вопрос журналиста газеты, что “Иран утверждает, что пассажирский Boeing приняли за крылатую ракету США. Их вообще можно перепутать?”, российский разработчик сообщил: “Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто „обезьяна с гранатой“, а пьяная обезьяна с гранатой”.

Стоит отметить, что военные Ирана заявили утром 11 января, что непреднамеренно сбили ракетой ПВО самолет Boeing 737 “Международных авиалиний Украины” (МАУ), разбившийся под Тегераном. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которую цитирует IRNA, говорится, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

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