Командувач Корпусом вартових ісламської революції вибачився за збитий літак МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі вибачився у неділю за збитий помилково український літак МАУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство ISNA.
"Мені ніколи не було так соромно в своєму житті ... Ми зробили помилку, і безліч наших співгромадян загинули через неї, - сказав Саламі - Ми просимо вибачення".
За його словами, "тієї ночі все американські літаки і вертольоти в Перській затоці були підняті в повітря". "Ми всі були в атмосфері війни", - підкреслив командувач КВІР.
Збитий помилково український літак є величезною втратою, але ця обставина не затьмарює заслуги Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) перед Іраном. Про це заявив у неділю депутат іранського меджлісу (парламенту) Ахмад Аліреза Бейг за підсумками закритої зустрічі парламентарів з командувачем КВІР Хосейном Саламі.
Нагадаємо, розробник радіолокаційної системи заявив про помилку КВІР: переплутати літак могла лише "мавпа з гранатою".