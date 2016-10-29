Командно-штабные учения по теробороне прошли в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На Херсонщине прошли командно-штабные учения по территориальной обороне - передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Херсона.
Основная цель учений - научить военной тактике гражданских жителей Херсона и области.
Сообщается, что Херсонский отряд, численность которого составил 410 человек, был 15-м, что создали в области для обороны и поддержания правопорядка.
Среди военных-резервистов, членов добровольных батальонов, представителей оборонного ведомства полевой обучение проходили также депутаты областного, городского и районного советов, должностные лица органов местного самоуправления.
Члены отрядов теробороны проходят инженерную, медицинскую подготовку, разборка-сборка автоматов и пулеметов, стрельбу с метанием гранат.
Примечательно, что задача таких отрядов в случае опасности - защищать админграницу своего района и стратегические объекты.
Напомним, что в понедельник, 31 октября, Херсонское областное Управление СБУ будет проводить антитеррористические учения.