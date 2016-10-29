Командно-штабні навчання з тероборони пройшли на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Херсонщині пройшли командно-штабні навчання з територіальної оборони — передає УНН з посиланням на прес-службу міської ради Херсона.
Основна мета навчань — навчити військовій тактиці цивільних мешканців Херсона та області.
Повідомляється, що Херсонський загін, чисельність якого склала 410 осіб, був 15-м, створили в області для оборони та підтримання правопорядку.
Серед військових-резервістів, членів добровольчих батальонів, представників оборонного відомства польовий вишкіл проходили також депутати обласної, міської та районної рад, посадові особи органів місцевого самоврядування.
Члени загонів тероборони проходять інженерну, медичну підготовку, розбирання-збирання автоматів та кулеметів, стрільбу з метанням гранат.
Примітно, що завдання таких загонів у разі небезпеки — захищати адмінкордон свого району та стратегічні об’єкти.
Нагадаємо, що у понеділок, 31 жовтня, Херсонське обласне Управління СБУ проводитиме антитерористичні навчання.