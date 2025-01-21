Командир взвода платил подчиненному «боевые» за ремонт дома своей дочери
Киев • УНН
На Тернопольщине разоблачили командира, который выплатил солдату 1 млн грн за ремонт частного дома вместо службы. Подозреваемым грозит до 6 и 10 лет лишения свободы соответственно.
Согласно данным правоохранителей, за почти год командир взвода безосновательно выплатил подчиненному 1 миллион гривен «боевых».
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
В Тернопольской области правоохранители разоблачили командира взвода, который почти год начислял подчиненному «боевые» за ремонт дома своей дочери.
По данным следствия, военнослужащие подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий. Весной 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, но выполнить другое «задание» - отремонтировать дом дочери командира на Тернопольщине. Фигурант пообещал военному начислять за этот ремонт все боевые доплаты.
Подчиненный согласился: до декабря 2023 года не находился на службе, а работал на частном строительстве. За это время военнослужащему, за якобы участие в боевых действиях, безосновательно начислили и выплатили более 1 миллиона гривен денежного обеспечения и доплат.
Согласно информации пресс-службы ГБР:
Командиру сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), - санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от до 6 лет.
Солдату, который работал на стройке вместо службы, сообщено о подозрении в уклонении от несения службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Также принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.
Напомним,
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