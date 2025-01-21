Командир взводу платив підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки

Згідно з даними правоохоронців, за майже рік, командир взводу безпідставно виплатив підлеглому 1 мільйон гривень "бойових".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

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У Тернопільській області правоохоронцями викрито командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї дочки.

За даними слідства, військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. Навесні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, але виконати інше "завдання" - відремонтувати будинок доньки командира на Тернопільщині. Фігурант пообіцяв військовому нараховувати за цей ремонт усі бойові доплати.

Підлеглий погодився: до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час військовослужбовцю, за нібито участь у бойових діях, безпідставно нарахували та виплатили понад 1 мільйон гривень грошового забезпечення та доплат.

Відповідно до інформації пресслужби ДБР:

Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), - санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 6 років.

Солдату, який працював на будівництві замість служби, повідомлено про підозру в ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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