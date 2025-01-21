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Командир взводу платив підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки

Командир взводу платив підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки

Київ • УНН

 • 30466 перегляди

На Тернопільщині викрито командира, який виплатив солдату 1 млн грн за ремонт приватного будинку замість служби. Підозрюваним загрожує до 6 та 10 років позбавлення волі відповідно.

Згідно з даними правоохоронців, за майже рік, командир взводу безпідставно виплатив підлеглому 1 мільйон гривень "бойових".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

У Тернопільській області правоохоронцями викрито командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї дочки.

За даними слідства, військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. Навесні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, але виконати інше "завдання" - відремонтувати будинок доньки командира на Тернопільщині. Фігурант пообіцяв військовому нараховувати за цей ремонт усі бойові доплати.

Підлеглий погодився: до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час військовослужбовцю, за нібито участь у бойових діях, безпідставно нарахували та виплатили понад 1 мільйон гривень грошового забезпечення та доплат.

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Відповідно до інформації пресслужби ДБР: 

Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), - санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 6 років.

Солдату, який працював на будівництві замість служби, повідомлено про підозру в ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

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Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо

ДБР затримало екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина за приховування дезертирства підлеглих. Під час навчань у Франції 56 військовослужбовців самовільно покинули полігони через недбалість командування.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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