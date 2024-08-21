Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны

Командир 810-й отдельной бригада морской пехоты вмс рф олег власов прибыл в Севастополь из курской области рф. Сейчас операциями 810 ОБрМП на курском направлении временно командует начальник штаба бригады. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Наш агент обнаружил прибытие борта вертолета с генерал-майором Олегом Александровичем в Гагаринский район Севастополя, где расположена одна из баз охраны полуострова Крым - говорится в сообщении «АТЕШ».

Как отмечается, олег власов прибыл с целью внеплановой ревизии и рассмотрения из-за неоправданных потерь и большого количества пленных, саботажа приказов личного состава. Так же собирается обсуждать проблемы на курском направлении для доклада высшему начальству.

Операциями 810 ОБрМП на курском направлении временно командует начальник штаба бригады, указали партизаны.

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