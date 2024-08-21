Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны
Киев • УНН
Генерал-майор олег власов, командир 810-й бригады морской пехоты рф, прибыл в Севастополь из курской области. Цель визита - внеплановая ревизия из-за потерь и проблем на курском направлении.
Командир 810-й отдельной бригада морской пехоты вмс рф олег власов прибыл в Севастополь из курской области рф. Сейчас операциями 810 ОБрМП на курском направлении временно командует начальник штаба бригады. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
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Как отмечается, олег власов прибыл с целью внеплановой ревизии и рассмотрения из-за неоправданных потерь и большого количества пленных, саботажа приказов личного состава. Так же собирается обсуждать проблемы на курском направлении для доклада высшему начальству.
Операциями 810 ОБрМП на курском направлении временно командует начальник штаба бригады, указали партизаны.
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