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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 09:50  •  16299 просмотра

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Генерал-майор олег власов, командир 810-й бригады морской пехоты рф, прибыл в Севастополь из курской области. Цель визита - внеплановая ревизия из-за потерь и проблем на курском направлении.

Командир 810-й отдельной бригада морской пехоты  вмс рф олег власов прибыл в Севастополь из курской области рф. Сейчас операциями 810 ОБрМП на курском направлении временно командует начальник штаба бригады. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН

Наш агент обнаружил прибытие борта вертолета с генерал-майором Олегом Александровичем в Гагаринский район Севастополя, где расположена одна из баз охраны полуострова Крым

- говорится в сообщении «АТЕШ».

Как отмечается, олег власов прибыл с целью внеплановой ревизии и рассмотрения из-за неоправданных потерь и большого количества пленных, саботажа приказов личного состава. Так же собирается обсуждать проблемы на курском направлении для доклада высшему начальству. 

Операциями 810 ОБрМП на курском направлении временно командует начальник штаба бригады, указали партизаны. 

ЗСУ контролює 1263 кв. км у курській області та 93 населені пункти - Сирський20 августа 2024, 15:11 • 47466 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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