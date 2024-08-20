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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 15:11  •  11496 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении украинских войск на 28-35 км вглубь Курской области РФ. Освобождено 1263 кв. км территории и 93 населенных пункта.

Вооруженные силы Украины за период ведения наступления на территории Курской области продвинулись в глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, передает УНН.

Детали

На севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, осуществляет вооруженную провокацию и ведет диверсионно-разведывательную деятельность. С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также опережения противника группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись в глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта

- сказал главнокомандующий

Сырский отметил, что противник ведет маневренную оборону, пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь территории РФ, наращивает группировку и осуществляет перемещение войск с других направлений.

Также он отметил, что дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки.

Напомним

Сегодня количество вражеских атак на фронте уже достигло 87. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, где осуществлено 34 атаки, 24 из них - уже украинские военные уже отбили. На Торецком направлении зафиксировано 14 атак, под прицелом врага Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

Павел Башинский

Павел Башинский

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