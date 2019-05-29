Команда Зеленского планирует запустить ресурс для поиска законопроектов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 10877 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 35519 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 55384 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71201 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118880 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110686 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137114 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команда Зеленского планирует запустить ресурс для поиска законопроектов

Команда Зеленского планирует запустить ресурс для поиска законопроектов

Киев  •  УНН

 • 13042 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Партия "Слуга народа" запустит новый ресурс для поиска социальных инициатив и законопроектов. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Буквально на днях будет запущен новый ресурс партии "Слуга народа", где будет предусмотрена возможность не только для "социального лифта", людей, которые хотят реализоваться, но и для социальных инициатив. То есть, если у вас есть что-то в виде законопроекта, который решает те или иные вопросы, пожалуйста", - отметил Стефанчук.

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Напомним, команда Зеленского запустила поиск квалифицированных кадров из-за новый проект.

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