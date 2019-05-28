Команда Зеленського запустила пошук кваліфікованих кадрів через новий проект
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Команда Зеленського запустила проект "соціальний ліфт", спрямований на об’єднання кваліфікованих спеціалістів та інновацій, забезпечення позитивних змін в Україні та її соціально-економічний та культурний розвиток. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook.
"Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін! Ми запускаємо beta-версію проекту LIFT. Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток. Абсолютно кожен може приєднатись до проекту. Ми об'єднали кращі рекрутингові компанії та фахівців, які будуть ретельно слідкувати за процесом відбору", - йдеться у повідомленні.
Як очікується, інноваційна платформа LIFT допоможе:
-
- знайти вакансію, стати спеціалістом та працювати на зміни країни;
-
- розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни;
-
- презентувати продукт, що принесе позитивні зміни на державному рівні.
-
Нагадаємо, нардепам передали умови Зеленського щодо підтримки законопроектів.