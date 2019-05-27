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Нардепам передали умови Зеленського щодо підтримки законопроектів

Нардепам передали умови Зеленського щодо підтримки законопроектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук передав народним депутатам умови Володимира Зеленського щодо підтримки законопроектів. Про це він повідомив під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Президент налаштований на конструктивну співпрацю з парламентом, він готовий відповісти на будь-яку ініціативу парламенту, якщо вона: перше – відповідає інтересам народу України і правам кожної людини, друге – вона відповідає Конституції України та принципам верховенства права і, що найбільш важливо, відповідає якості нормативно правового регулювання. Адже ми бачимо, що незалежно від того, що пише управління про неякісність законопроекту, Верховна Рада все одно протягає його", - зазначив Стефанчук.

Голова парламенту Андрій Парубій на це відповів, що Рада щодня відчуває настрій Президента на "конструктивну роботу".
"І тоді, коли він назвав чомусь Раду російським словом ВРУ, і тоді, коли він процитував мої слова, які не є правдою. І навіть зараз, під час нашого погоджувальної ради, в черговий раз звернувся до Ради з дуже принизливим і образливим зверненням. Я вважаю це неправильним ", - додав Парубій.

Як повідомляв УНН, Зеленський не підписуватиме закони, прийняті з порушеннями.

Українські Національні Новини

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