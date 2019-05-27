Зеленський не підписуватиме закони, прийняті з порушеннями

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України не підпише жодного закону, під час якого була порушена процедура його прийняття. Про це заявив представник Президента України Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Президент готовий відповісти на будь-яку ініціативу парламенту, якщо вона: перше – відповідає інтересам народу України і правам кожної людини, друге – вона відповідає Конституції України та верховенству права, третє, найголовніше, - Президент не підпише жодного закону, під час якого порушена процедура його прийняття. Десять разів ставити на одне і те саме голосування, "кнопкодавство", такого більше не буде", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв УНН, Зеленський не буде подавати обіцяні закони нинішній Раді через її незговірливість.

Українські Національні Новини

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