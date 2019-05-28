Команда Зеленского запустила поиск квалифицированных кадров через новый проект

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - говорится в сообщении.

Как ожидается, инновационная платформа LIFT поможет:



найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;



рассказать идею, что решит сложные вопросы или будет полезной для страны;



представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.



Напомним, нардепам передали условия Зеленского по поддержке законопроектов.