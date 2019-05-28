Команда Зеленского запустила поиск квалифицированных кадров через новый проект
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Команда Зеленского запустила проект "социальный лифт", направленный на объединение квалифицированных специалистов и инноваций, обеспечение позитивных изменений в Украине и ее социально-экономическое и культурное развитие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на странице "Команда Зеленского" в Facebook.
"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - говорится в сообщении.
Как ожидается, инновационная платформа LIFT поможет:
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- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
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- рассказать идею, что решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
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- представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.
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Напомним, нардепам передали условия Зеленского по поддержке законопроектов.