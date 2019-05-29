Команда Зеленського планує запустити ресурс для пошуку законопроектів

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Партія "Слуга народу" запустить новий ресурс для пошуку соціальних ініціатив та законопроектів. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.

"Буквально днями буде запущено новий ресурс партії "Слуга народу", де буде передбачена можливість не тільки для "соціального ліфта", людей, які хочуть реалізуватися, але й для соціальних ініціатив. Тобто, якщо у вас є щось у виді законопроекту, який вирішує ті чи інші питання, будь ласка", - зазначив Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент

Нагадаємо, команда Зеленського запустила пошук кваліфікованих кадрів через новий проект. 

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