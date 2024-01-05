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Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 10:19  •  11670 просмотра

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Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов

Представители волонтерской команды Вадима Столара в рамках проекта "Вогник дитинства" побывали в трех городах недалеко от линии боевых действий. Там они устроили детям праздник с раздачей подарков, сообщают в Фонде, пишет УНН.

Вадим Столар - о важности чуда для детей и взрослых

"Дети способны проявлять настоящую радость перед рождественскими и новогодними чудесами, а мы в свою очередь стремимся делать так, чтобы эти чудеса становились реальностью. На это и направлен "Вогник дитинства", который мы проводим уже второй раз. В настоящее время такие приятные неожиданности особенно важны и для детей, и для нас, взрослых", - отметил Вадим Столар.

Проект "Вогник дитинства" был внедрен год назад с целью поддержки детей и создания для них праздничного настроения на фоне непрерывных обстрелов энергетических объектов и длительных блэкаутов. Благотворители присоединились к инициативе, закупив для детей полезные подарки. Фонд расширил ассортимент наборов игрушек и сладостей, отправляя более тысячи пакетов малышей по всей стране. В этом году команда Вадима Столара решила снова провести эту акцию, но в модифицированном формате.

Команда Вадима Столара провела "Вогник дитинства" в Харькове, Николаеве и Запорожье

"Даже в этот сложный период мы уверены, что дети должны оставаться в своем детстве, играть, получать сладости и радоваться праздникам. Поэтому мы решили расширить идею прошлогоднего проекта "Вогник дитинства", сделав его более интерактивным, - рассказала представитель Фонда Вадима Столара Наталья Приходько, - Вместе с командой Фонда мы закупили и упаковали подарки со сладостями, с которыми поехали в те регионы Украины, которые больше всего страдают от обстрелов и военных действий. Там, где дети больше всего в этом нуждаются, мы организовали маленькие праздники. Наши волонтеры посетили Харьков, Николаев, Запорожье, и везде мы видели счастливые детские улыбки и слышали веселый смех".

Отметим, что поддержку от Вадима Столара и его команды получили дети из семей вынужденных переселенцев, погибших героев и тех, кто потерял близких или дома из-за войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Команда Вадима Столара влаштувала свято та роздала подарунки дітям з прифронтових міст
Vadym Stolar's team organized a holiday and distributed gifts to children from frontline cities
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Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов

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