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Команда Вадима Столара влаштувала свято та роздала подарунки дітям з прифронтових міст

Команда Вадима Столара влаштувала свято та роздала подарунки дітям з прифронтових міст

Київ • УНН

 • 25620 перегляди

Команда Вадима Столара влаштувала свято та роздала подарунки дітям з прифронтових міст

Представники волонтерської команди Вадима Столара в межах проєкту "Вогник дитинства" побували у трьох містах неподалік лінії бойових дій. Там вони влаштували дітям свято з роздаванням подарунків, повідомляють у Фонді, пише УНН.

Вадим Столар – про важливість дива для дітей та дорослих

"Малеча здатна виявляти справжню радість перед різдвяними та новорічними дивами, а ми своєю чергою прагнемо робити так, щоб ці дива ставали реальністю. На це й спрямований "Вогник дитинства", який ми проводимо вже вдруге. У сьогоденні такі приємні несподіванки особливо важливі і для дітей, і для нас, дорослих", – відзначив Вадим Столар.

Проєкт "Вогник дитинства" було впроваджено рік тому з метою підтримки дітей та створення для них святкового настрою на тлі невпинних обстрілів енергетичних об’єктів та тривалих блекаутів. Благодійники приєдналися до ініціативи, закупивши для дітей корисні подарунки. Фонд розширив асортимент наборів іграшок та солодощів, відправляючи понад тисячу пакунків малечі по всій країні. Цього року команда Вадима Столара вирішила знову провести цю акцію, але в модифікованому форматі.

Команда Вадима Столара впровадила "Вогник дитинства" у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі

"Навіть у цей складний період ми впевнені, що діти мають залишатися у своєму дитинстві, гратися, отримувати солодощі та радіти святам. Тому ми вирішили розширити ідею торішнього проєкту "Вогник дитинства", зробивши його більш інтерактивним, – розповіла представниця Фонду Вадима Столара Наталія Приходько. – Разом з командою Фонду ми закупили та спакували подарунки з солодощами, з якими поїхали до тих регіонів України, які найбільше потерпають від обстрілів та воєнних дій. Там, де діти найбільше цього потребують, ми організували маленькі свята. Наші волонтери відвідали Харків, Миколаїв, Запоріжжя, і всюди ми бачили щасливі дитячі усмішки та чули веселий сміх".

Зазначимо, що підтримку від Вадима Столара та його команди отримали діти з родин вимушених переселенців, загиблих героїв і тих, що втратили близьких чи домівки через війну.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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