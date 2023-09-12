Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. 14-летний картингист Александр Бондарев присоединился к профессиональной гоночной академии Williams Racing и может стать первым в истории украинским пилотом в Формуле-1. Партнером гонщика выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, передает УНН.

Williams Racing — легендарная независимая британская команда Формулы-1, основанная в 1970-х годах, имеющая свою историю создания и внесшая значительный вклад в развитие автоспорта. Люди мирового класса Williams – его важнейший актив. В составе команды много легенд Формулы-1, в том числе пилоты, выигравшие чемпионат мира. Самые известные – Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике и другие. Команда также стала девятикратным победителем «Кубка конструкторов».

Williams Racing основала свою гоночную академию для развития молодых спортсменов в автоспорте, конечной целью которой является место гонщика в Формуле-1. Среди недавних выпускников академии Логан Сарджент, дебютировавший в Формуле-1 в этом сезоне.

Недавно украинец Александр Бондарев завоевал титул Чемпиона Европы, а уже сегодня он делится следующим прогрессивным шагом в своей карьере, который также оставит след в истории автоспорта Украины. Поддерживает развитие молодого гонщика благотворительный фонд Favbet Foundation.

Став частью юниорской программы, Александр получит больше перспектив для развития, выступая в юношеских категориях автоспорта. У него будет полная поддержка, будет учиться у легендарных тренеров и получать от них профессиональные наставления.

«Имею честь присоединиться к Гоночной академии Williams. Williams Racing — одна из самых известных команд в автоспорте, объединяющая одних из лучших пилотов в спортивной гонке. Для меня честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. Мне, конечно, предстоит еще долгий путь, но это огромный шаг. Всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы-1 имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы оправдать доверие, которое Джеймс и Свен выразили мне», — рассказывает Александр.

Спортивный директор Williams Racing Свен Смитс прокомментировал эту новость: «Мы рады сообщить, что Александр присоединился к Гоночной академии Williams. Он ценный молодой талант, за которым мы наблюдали некоторое время. В свои 14 лет он уже имеет несколько исключительных достижений, включая победу на Чемпионате Европы FIA-CIK в 2023 году. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением ждем поддержки его развития, пока он продолжает свой путь в картинге».

Украинские Национальные Новости

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