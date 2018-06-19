Колумбия в меньшинстве уступила Японии на ЧМ-2018

Уже в дебюте встречи колумбийцы остались в меньшинстве. За игру рукой в ​​своей штрафной зоне Карлос Санчес получил прямую красную карточку. С 11-метровой точки момент реализовал Синдзи Кагава.

До перерыва южноамериканцы отыгрались. Кинтеро пробил под стенкой из футболистов, а вратарь зафиксировал мяч в руках уже за гранью линии ворот — 1:1. Однако численное большинство азиатов сказалось. На 79 минуте угловой от Кейсуке Хонды обернулся точным ударом головой Осаке — 2:1.

“Трудно так рано терять игрока, особенно такого важного, как Санчес. Несмотря на это мы даже смогли отыграться по ходу матча. В меньшинстве сложно было забить Японии. Во втором тайме мы были истощены из-за того, что играли вдесятером”, — признался главный тренер сборной Колумбии Пекерман подводя итоги встречи.

Добавим, что впервые в истории азиатская команда выиграла у сборной из Южной Америки на Чемпионатах мира.