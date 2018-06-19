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Колумбія у меншості поступилася Японії на ЧС-2018

Колумбія у меншості поступилася Японії на ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У Саранську закінчилася зустріч першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу в квартеті Н між збірними Колумбії та Японії, передає УНН.

Вже у дебюті зустрічі колумбійці залишились у меншості. За гру рукою у своїй карній зоні Карлос Санчес отримав пряму червону картку. З 11-метрової точки момент реалізував Сіндзі Кагава.

До перерви південноамериканці відігралися. Хуан Кінтеро пробив під стінкою з футболістів, а воротар зафіксував м’яч в руках вже за межею лінії воріт — 1:1. Проте чисельна більшість азіаті далася взнаки. На 79 хвилині кутовий від Кейсуки Хонди обернувся точним ударом головою Осако — 2:1.

“Важко так рано втрачати гравця, особливо такого важливого, як Санчес. Незважаючи на це ми навіть змогли відігратися по ходу матчу. У меншості складно було забити Японії. У другому таймі ми були виснажені через те, що грали вдесятьох”, — зізнався головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман підводячи підсумки зустрічі.

Додамо, що вперше в історії азіатська команда виграла у збірної з Південної Америки на Чемпіонатах світу.

Українські Національні Новини

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