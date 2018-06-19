Колумбія у меншості поступилася Японії на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Саранську закінчилася зустріч першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу в квартеті Н між збірними Колумбії та Японії, передає УНН.
Вже у дебюті зустрічі колумбійці залишились у меншості. За гру рукою у своїй карній зоні Карлос Санчес отримав пряму червону картку. З 11-метрової точки момент реалізував Сіндзі Кагава.
До перерви південноамериканці відігралися. Хуан Кінтеро пробив під стінкою з футболістів, а воротар зафіксував м’яч в руках вже за межею лінії воріт — 1:1. Проте чисельна більшість азіаті далася взнаки. На 79 хвилині кутовий від Кейсуки Хонди обернувся точним ударом головою Осако — 2:1.
“Важко так рано втрачати гравця, особливо такого важливого, як Санчес. Незважаючи на це ми навіть змогли відігратися по ходу матчу. У меншості складно було забити Японії. У другому таймі ми були виснажені через те, що грали вдесятьох”, — зізнався головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман підводячи підсумки зустрічі.
Додамо, що вперше в історії азіатська команда виграла у збірної з Південної Америки на Чемпіонатах світу.