Коломойского не приглашали на инаугурацию Зеленского

Так, отвечая на вопрос, приглашали ли его на мероприятия, посвященные инаугурации Зеленского, Коломойский заявил: "Нет. Нас только сегодня приняли. Я не знаю - может на коктейль, на эту светскую часть - может приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши, куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях".

На уточняющий вопрос, приглашали ли на официальную часть инаугурации в Верховной Раде, бизнесмен ответил: "Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там - дресс-код, бабочки, галстуки - это сложно. Но мы люди более свободные, спокойные - мы из поколения "Зе". Хотя нам лет на 20 больше".

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что решил ближайшие пять лет прожить в Украине.

Коломойский прилетел в Украину самолетом из Израиля в ночь на 16 мая.

Сообщалось, что в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. Впоследствии стало известно, что этим самолетом прилетел бизнесмен Игорь Коломойский.

Позже стало известно, что Коломойский прилетел из Днепра в Киев.

Отметим, что олигарх ни был в Украине с июня 2017 года.